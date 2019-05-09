Любое государство использует возможность поправить свои дела за счет трофеев, отбитых у противника. Победа над гитлеровской Германией во Второй Мировой войне пополнила советский автопарк столь существенно, что мы и сегодня используем дедовские трофеи.

Армии фашистской Германии и ее союзников повсеместно использовали автомобильную технику, поэтому машины всех типов и классов относились к числу наиболее распространенных трофеев. Правда, в первое время доставались они нашим воинам в малопригодном виде, поскольку были повреждены в ходе ожесточенных боев.

Полноприводный Horch 901 – завидный трофей. На таком ездили командиры достаточно высокого ранга по обе стороны фронта, например, маршал Г. Жуков и фельдмершар Е. Роммель.

Многие экземпляры повреждались солдатами вермахта перед сдачей в плен специально, некоторые из-за нехватки времени сбрасывались в овраги, русла рек, после чего их также приходилось ремонтировать.

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Но количество захваченных машин было настолько значительным (только к декабрю 1941 г. – более 15 000 автомобилей), что армейское руководство и государственные органы власти наладили их централизованный ремонт в тыловых мастерских и даже на автозаводах (ЗИС, ГАЗ). Но обо всем по порядку.

Автопарк вермахта

Гитлеровская Германия готовилась к большой войне загодя, и начиная с 1938-1940 гг. начала приводить модельные ряды всех автопроизводителей (независимо от формы собственности!) к единому стандарту. Грузовики в масштабах всей страны во многом стандартизировали – по классам грузоподъемности, по агрегатам и целым системам. Линейки легковушек были сокращены, а освободившиеся “окна” в типаже заполнили легкими полевыми моделями упрощенной конструкции типа Adler 3GD или BMW 325 L.E., также во многом унифицированными.

О разнообразии автопарка немецкой армии можно судить по этому фото начала Велкой Отечественной, сделанному предположительно на территории Украине: Opel Blitz, Ford, MAN, Bussing-NAG, Krauss-Maffei.

Но и обыкновенные автомобили, созданные для массовых рынков, в немецких, румынских, итальянских и прочих войсках, хлынувших в 1941-м на территорию Союза и Украины в частности, также служили. Но вскоре начали “переходить” на службу в автобаты Красной Армии.

Трофейные команды

Количество трофеев было настолько значительным, что были созданы специальные трофейные роты и иные команды армейского и фронтового подчинения, которые собирали отвоеванное у врага имущество, упорядочивали его для дальнейшего распределения. Таким образом, анархии в обращении с трофейным добром не было. Например, только одна из директив на эту тему – Приказ замнаркома обороны СССР “Об эвакуации с поля боя автобронетанковой техники” от 23 марта 1942 г. предписывал устроить площадки для сбора трофейной техники, подыскать устроить вблизи ж.д. станций помещения для разборки и ремонта автомобилей, организовать сортировку, упаковку и отправку на склады запчастей, снятых с непригодных к восстановлению машин.

Автомобилисты Красной Армии и их техника: немецкий Ford V8-51, Peugeot 202, Mercedes-Benz 170V, Bedford MWD и “полуторка” ГАЗ-ММ довоенного образца, чудом сохранившаяся до 1945 г, когда сделано фото.

Все трофейные автомобили делились на несколько категорий:

Подлежащие восстановлению на месте; Требующие отправки в ремонт на заводы и военные рембазы; Подлежащие разборке на агрегаты и детали; Машины негодные, подлежащие сдаче в металлолом.

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Согласно данного приказа, за каждый введенный в строй трофейный автомобиль бригада ремонтников получала премию 200 руб. Кроме того, некоторые машины разрешалось оставить местным гражданским предприятиям и колхозам – в качестве поощрения. Но большинство трофейных машин вливалось в действующую армию, иногда из них формировали целые автобаты. При этом старались объединять под одно командование технику одной марки и типа – для простоты эксплуатации. А, например, танковые армии старались комплектовать грузовиками с дизелями – поскольку большинство отечественных танков были дизельными.

Потрепанная войной техника собиралась на специальных пунктах для сортировки и дальнейшего распределения: в ремонт или в утиль.

Трофейное использование

В советских войсках особенно ценились грузовики Opel Blitz и Ford немецкого производства – исключительно из-за их распространенности и соответственно, большей вероятности впоследствии найти к ним запчасти. Из легковушек в особой чести были модели с полным приводом типа Horch 901 и «легкий единый» вездеход BMW 325 L.E./Hanomag 20B/Stoewer R180, и повсеместно распространенный автомобиль-”лоханка” VW typ 82.

Позднее, уже в период боев в Европе, массово “пошли” комфортабельные седаны типа Opel Admiral, и Mercedes-170, -230 и -320, которые превращались в персональные машины старших командиров. Впрочем, ненадолго, поскольку при отсутствии надлежащего обслуживания нежные и требовательные к сервису немецкие чудеса техники быстро выходили из строя.

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К середине войны снабжение войск “своей” техникой наладилось, и возиться с трофейными машинами стали меньше. Их уже не отправляли для ремонта в глубокий тыл, на автозаводы, авторемы и рембазы, а по возможности восстанавливали на месте или сразу разбирали на запчасти, отправляя их на склады снабженцев.

Конечно, отдельные автомобили оставались в подразделениях, непосредственно их захвативших – в качестве командирских, разведывательных, вспомогательных в хозвзводе и т.п. Но снова-таки, эти машины служили до первой серьезной поломки или боевого повреждения: не будучи формально поставленными на учет, они не могли рассчитывать на получение запчастей со складов.

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А ближе к концу войны от иномарок в составе Красной Армии начали избавляться еще активнее: поставки собственной и ленд-лизовской техники перекрывали списание по износу и вследствие боевых потерь. К тому же, отечественная и закупленная по ленд-лизу американская автотехника была намного лучше приспособлена к условиям войны, чем переусложненные немецкие “вагены” – не говоря уже о хлипких “коммерческих” машинах из стран с менее развитой культурой автопроизводства.

Автомобильное подразделение победителей, укомплектованное трофейными грузовиками Bussing-NAG 4500.

На 1 мая 1945 года в Красной армии числилось лишь 60 500 трофейных автомобилей, что составляло 9,1 % от общего числа. Для справки также: из всех 664 500 автомобилей большая часть была отечественного производства (58,1 %) и еще 32,8 % закупленных по ленд-лизу.

Награда для победителей

Интересна судьба трофеев после Победы. Буквально за полтора-два послевоенных года армия-победитель избавилась от трофейной техники, передав ее на “гражданку”- как тогда говорили, в народное хозяйство. Там они еще долго – вплоть до начала 1970-х гг. – работали в небольших автохозяйствах, на автобусных линиях провинциальных городков, на перевозке сельхозпродукции в глубинке.



Солидный Mercedes 230 и его новые пользователи – солдаты и офицеры армии, разбившей фашистов в самой страшной войне ХХ столетия.

Отдельной статьи (к которой мы когда-нибудь вернемся) достоин рассказ о легковых автомобилях, которые после 9 мая попадали в руки частных владельцев. А ведь среди них были воистину уникальные экземпляры, в том числе из гаражей германской элиты и конюшен лучших гоночных команд Европы…

Рекомендация Авто24

Может показаться странным, но абсолютное большинство раритетных автомобилей довоенного периода в музеях и собраниях украинских коллекционеров – это именно трофеи, оставшиеся на территории Украины после войны или привезенные воинами-победителями из освобожденной Европы. Из-за особенностей украинского законодательства другого пути пополнить коллекции ретротехники просто нет. То есть за большую часть нашего культурного наследия мы должны быть обязаны нашим дедам, победившим нацистов в 1945-м. Помните об этом, когда доведется рассматривать уникальную технику образца 1930-х – 1940-х гг. в музеях, на выставках и фестивалях.

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