Обидва кросовери отримали 530-сильний мотор.

Баварський автовиробник представив нові модифікації кросоверів BMW X5 та BMW X7 з індексом M50i, за яким стоять V8, автоматична 8-ступенева коробка передач Steptronic, повний привід і переналаштоване шасі.

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BMW X5 M50i та X7 M50i стали найпотужнішими кросоверами в лінійці марки. Продажі новинки стартують восени цього року.

Візуально нові модифікації “іксів” відрізняються особливими дисками. Молодшому призначені 20-дюймові, які при бажанні можна замінити на 21” або 22”. А в старшого 22 дюйми вже в базовій комплектації. Машини оснащуються спортивними гальмами з супортами синього кольору.

Фото: BMW X5 M50i та X7 M50i / BMW

В оснащення кросоверів M50i також включено спортивний вихлоп M Sport, 8-швидкісна автоматична трансмісія з функцією лаунч-контроль і підрульовими пелюстками, повнопривідна трансмісія xDrive з електронним блокуванням M-диференціала в задній осі та адаптивна підвіска зі спеціальними налаштуваннями: змінена кінематика і еластокінематіка, а також алгоритм роботи електроннокерованих амортизаторів і пневматичних стійок. Для X5 стандартною є адаптивна підвіска, а для X7 – пневматична.

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Кросовери M50i отримали один двигун на двох: 4,4-літровий V8-турбо потужністю у 530 к.с. Майже на 70 коней більше, ніж у попередника – xDrive50i. Максимальний крутний момент у 750 ньютонметрів досягається при 1800 оберах на хвилину і є доступним до максимальних 4600 об/хв мотора.

Усе вкупі забезпечує новим топ-версіям кросоверів гарну динаміку. Першу сотню на спідометрі BMW X5 M50i наирає за 4,1 секунди, а X7 справляється з цим завданням за 4,5 секунди. Максимальна швидкість обох кросоверів становить 250 км/год.



Випускатимуть BMW X5 M50i та X7 M50i у США на заводі в місті Спартанберг. Виробництво почнеться у серпні цього року, а продажі стартують восени. Ціни поки не оголошені.

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