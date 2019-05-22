Бажаючі замовити електричний компакт мають внести депозит у розмірі 900 євро.

У чотирьох європейських країнах відкрився прийом замовлень на електричний хетчбек Honda e. Модель доступна у п’яти кольорах кузова.

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Оформити заявку на автомобіль можуть жителі Великобританії, Німеччини, Франції та Норвегії. Замовлення почнуть формувати пізніше, а до цього моменту депозит можна безперешкодно повернути. Перші поставки Honda e клієнтам розпочнуться весною наступного року.

Фото: компактний електричний хетчбек Honda e / Honda

Концепт сітікара компанія Honda представила на автосалоні в Женеві, пообіцявши, що більшість технічних і стилістичних рішень збережеться на серійній моделі. І це виявилось правдою. Наприклад, Honda e оснащуватиметься камерами замість бічних дзеркал і має шість дисплеїв в салоні. Заявлений запас ходу – трохи більше 200 кілометрів, час зарядки батареї до 80% – 30 хвилин. До початку прийому попередніх замовлень Honda отримала запити на покупку від 25+ тисяч чоловік.

Згідно з планом Honda Electric Vision, до 2025 року японський виробник матиме на європейському ринку 100 відсотків електрифікованих автомобілів. Частина з них буде на водневих паливних елементах.

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