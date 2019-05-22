Желающие заказать электрический компакт должны внести депозит в размере 900 евро.

В четырех европейских странах открылся прием заказов на электрический хэтчбек Honda e. Модель доступна в пяти цветах кузова.

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Оформить заявку на автомобиль могут жители Великобритании, Германии, Франции и Норвегии. Заказы начнут формировать позже, а к этому моменту депозит можно беспрепятственно вернуть. Первые поставки Honda e клиентам начнутся весной следующего года.

Фото: компактный электрический хэтчбек Honda e / Honda

Концепт ситикара компания Honda представила на автосалоне в Женеве, пообещав, что большинство технических и стилистических решений сохранятся на серийной модели. И это оказалось правдой. Например, Honda e будет оснащаться камерами вместо боковых зеркал и имеет шесть дисплеев в салоне. Заявленный запас хода – чуть больше 200 километров, время зарядки батареи до 80% – 30 минут. До начала приема предварительных заказов Honda получила запросы на покупку от 25+ тысяч человек.

Согласно плану Honda Electric Vision, до 2025 года японский производитель будет иметь на европейском рынке 100 процентов электрифицированных автомобилей. Часть из них будет на водородных топливных элементах.

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