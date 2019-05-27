Новинка розроблена з нуля, а її передньопривідна платформа не має нічого спільного з попередником.

Найменший представник родини BMW радикально змінився: віднині він передньопривідний. Презентація нового покоління хетчбека 1-ї Серії відбудеться в кінці червня, а продажі у Європі стартують восени.

Також цікаво: BMW офіційно представила топові M-версії X5 та X7

Баварці наголошують, що хетч буд переосмислений і розроблений з чистого аркуша. Головною зміною стала передньопривідна платформа з можливістю оснащення системою повного приводу. Добре помітні і зовнішні зміни, в числі яких збільшені “ніздрі” радіаторної решітки. У профілі “Одиничка” BMW збереглась впізнавана “​лінія Хофмайстера. Задні ліхтарі стали тонше й ширше, а за доплату можуть бути повністю світлодіодними.

Фото: BMW 1-ї Серії 2020 модельного року / BMW

Новий хетчбек на 5 мм коротший за свого попередника (4319 мм), на 34 мм ширший (1799 мм) і на 13 мм вищий (1434 мм), при відстані між осями у 2670 мм – це на 200 мм менше, ніж раніше.

Незважаючи на те, що габарити моделі збільшились, внутрішній простір збільшився за рахунок переходу на передній привід. Так, в ногах у задніх пасажирів з'явились додаткові 33 мм простору, а в зоні голови – додаткові 19 мм. Багажник також дозволяє завантажити на 20 літрів більше поклажі і має ширший дверний отвір. Його обсяг становить 380 літрів, а при складених спинках задніх сидінь – 1200.

Також цікаво: Салон майбутнього Kia став нагадувати BMW

Приладова панель BMW 1-ї Серії цифрова і знайома за попередніми новинками баварців. Праворуч розташований 8,8-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, який у дорожчих комплектаціях змінюється на 10,25-дюймовий.

Фото: BMW 1 Series 2020 / BMW

Нову BMW “Копійку” оснащують одним з двох бензинових і трьох дизельних двигунів. М-версія M135i xDrive отримає особливий дволітровий мотор продуктивністю у 306 к.с. і 450 Нм. Двигун працює в парі з восьмиступінчатою автоматичною коробки передач і з такою силовою установкою BMW 1 розганяється від 0 до 100 км/год за 4,8 секунди. Простіші версії мають потужність від 115 до 188 кінських сил і можуть обладнуватись або шестиступінчастою механікою, або семиступінчастим автоматом.

Фото: салон BMW 1 Series 2020 / BMW

Дебют нового покоління BMW 1-ї Серії відбудеться в Мюнхені 25 червня в рамках заходу #NextGen. Там же презентують ще одну новинку: BMW Gran Coupe 8-ї Серії. Ринковий дебют нової BMW 1 стартують того ж місяця з початковим цінником у 28 200 євро, а перші машини клієнти зможуть отримати до кінця року.

Також цікаво: У Європі стартував прийом замовлень на електричний сітікар Honda E