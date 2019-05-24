Корейці показали інтер'єр компактного кросовера, який буде випущений в кінці цього року.

Новинка отримає назву Kia Tusker, а його зовнішність поки що відома лише за малюнками.

Так само лише малюнки інтер'єру днями оприлюднені корейці. На них видно великий екран, розміщені під ними дефлектори обдуву та вузьку панель управління клімат-контролем з круглою ручкою. Подібне рішення вже було впроваджене на моделі Soul, а також флагманах марки K900 і Telluride. Однак воно також дуже нагадує інтер'єр найсучасніших кросоверів BMW – X5 та X7. А вам так не здається?

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