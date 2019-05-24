Корейцы показали интерьер компактного кроссовера, который будет выпущен в конце этого года.

Новинка получит название Kia Tusker, а его внешность пока известна лишь по рисункам.

Так же только рисунки интерьера на днях обнародовали корейцы. На них видно большой экран, размещенные под ними дефлекторы обдува и узкую панель управления климат-контролем с круглой ручкой. Подобное решение уже было внедрено на модели Soul, а также флагманах марки K900 и Telluride. Однако оно также очень напоминает интерьер современных кроссоверов BMW – X5 и X7. А вам так не кажется?

Читайте также: Тест-драйв BMW X7