Корейский кроссовер сейчас тестируют в Нидерландах.

Несколько месяцев назад стало известно, что Kia готовит к выпуску новую модель на базе Ceed – конкурента Ford Focus Active и Subaru Crosstrek. Теперь же можем увидеть, как она будет выглядеть.

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К сожалению нидерландскому изданию AutoWeek удалось получить только одно изображение новинки – с кормы. Однако этот ракурс позволяет узнать много о Kia XCeed. Например, что автомобиль будет ближе к хэтчбеку, чем к универсалу, будет выглядеть элегантно и одновременно спортивно. За внеасфальтные возможности машины будут отвечать увеличенный клиренс и пластиковые накладки для защиты кузова.

В настоящее время мало что известно о будущей новинке Kia. По информации производителя, эта модель, как и базовый Ceed, разрабатывается в Европе локальным подразделением корейского концерна и предназначена, в первую очередь, именно для рынка Старого Света. Также по предварительным данным высокий хэтчбек получит от Ceed силовые агрегаты. А кроме того – возможно появление XCeed с гибридной силовой установкой на 200 лошадиных сил. Будет ли модель полноприводной – пока не ясно.

Это будет уже четвертая версия автомобиля после дебюта нового поколения Ceed в виде традиционного хэтчбека, универсала Ceed SW и шутинг-брейк Proceed. В модельном ряду марки Kia Xceed займет место на ступень ниже кроссовера Sportage.

Премьера Kia XCeed ожидается осенью, хотя ранее сообщалось, что дебют запланирован на Женевском автосалоне, прошедшем в марте.

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