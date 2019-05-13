Корейський кросовер зараз тестують у Нідерландах.

Кілька місяців тому стало відомо, що Kia готує до випуску нову модель на базі Ceed – конкурента Ford Focus Active та Subaru Crosstrek. Тепер же маємо змогу побачити, як вона виглядатиме.

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Нажаль нідерландському виданню AutoWeek вдалось отримати лие одне зображення новинки – з корми. Однак цей ракурс дозволяє дізнатись чимало про Kia XCeed. Наприклад, що автомобіль буде ближчим до хетчбека, ніж до універсала, виглядатиме елегантно і водночас спортивно. За позаасфальтні можливості машини відповідатимуть збільшений кліренс та пластикові накладки для захисту кузову.

На даний час мало що відомо про майбутню новинку Kia. За інформацією виробника, ця модель, як і базовий Ceed, розробляється у Європі локальним підрозділом корейського концерну і призначена, в першу чергу, саме для ринку Старого Світу. Також за попередніми данними високий хетчбек отримає від Ceed силові агрегати. А крім того – можлива поява XCeed з гібридною силовою установкою на 200 кінських сил. Чи буде модель повнопривідною – поки не ясно.

Це буде вже четверта версія автомобіля після дебюту нового покоління Ceed у вигляді традиційного хетчбека, універсала Ceed SW та шутінг-брейк Proceed. У модельному ряду марки Kia Xceed займе місце на щабель нижче кросовера Sportage.

Прем’єра Kia XCeed очікується восени, хоча раніше повідомлялось, що дебют запланований на Женевському автосалоні, що пройшов у березні.

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