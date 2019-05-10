Офіційний імпортер оголосив дату, коли можна буде замовити кросовер та силовий агрегат.

Вже наступного тижня офіційні дилери Volkswagen розпочнуть приймати замовлення в Україні на компактний кросовер Volkswagen T-Roc в Україні. На відміну від Західної Європи, де модель доступна з 2017 року з кількома дизельними та бензиновими двигунами, в нашій країні буде доступний лише один силовий агрегат. Це новий двигун для Volkswagen в Україні – 1,5 TSI Evo потужністю 150 к.с. та 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG. Новинка буде доступна в 3 рівнях комплектацій: Life, Style та Sport.

Комплектації Style та Sport будуть доступні у двоколірному виконанні кузова, на вибір українським клієнтам будуть доступні 24 комбінації.

Про вартість нового для України компактного кросовера офіційний імпортер повідомить разом з початком передзамовлень.

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