Хоча модель T-Roc, що належить до класу B-SUV, вже два роки продається в Європі.

Компактний кросовер Volkswagen T-Roc невдовзі з'явиться в українських дилерів. Однак про точний час появи та вартість моделі поки що нічого не відомо.

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"Роки очікування позаду… T-Roc вже ствердився на просторах Європи як одна із найуспішніших моделей Volkswagen та у своєму сегменті зокрема. Настав час для нових звершень та прем'єри в Україні. А ти вже ready to Roc?", - йдеться на Фейсбук-сторінці Volkswagen в Україні.

Volkswagen T-Roc – це компактный кроссовер B класу, який виготовляється на заводі в Португалії з 2017 року. Він побудований на платформі MQB, яка використовується в багатьох автомобілях VAG: Audi Q2, Volkswagen Golf 7 та інші. Його габарити - 4234 мм в довжину, 1819 мм в ширину та 1573 мм в ви соту, колісна база становить 2603 мм. Вибір двигунів в Європі - бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.), 1,5 л (150 к. с.) та 2,0 л (190 к. с.), а також турбодизелі 1,6 л (115 к. с.) та 2,0 л (150 й 190 к. с.). Існують версії з переднім та повним приводом, однак які самі стануть доступні українцям, наразі невідомо.

За даними Auto-Consulting, за відсутності офіційних продажів українці самотужки привезли та зареєстрували кілька Volkswagen T-Roc, їх вартість на вторинному ринку з дволітровим дизелем починається від $48 тисяч.

Нагадаємо, що Volkswagen втрачатиме по 3000 євро на кожному електромобілі.