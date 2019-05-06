Хотя модель T-Roc, принадлежащая к классу B-SUV, уже два года продается в Европе.

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc вскоре появится в украинских дилеров. Однако о точном времени появления и стоимости модели пока ничего не известно.

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"Годы ожидания позади... T-Roc уже утвердился на просторах Европы как одна из самых успешных моделей Volkswagen, и в своем сегменте в частности. Пришло время для новых свершений и премьеры в Украине. А ты ready to Roc?", – говорится на Фейсбук-странице Volkswagen в Украине.

Volkswagen T-Roc – это компактный кроссовер B класса, который изготавливается на заводе в Португалии с 2017 года. Он построен на платформе MQB, которая используется во многих автомобилях VAG: Audi Q2, Volkswagen Golf 7 и других. Его габариты – 4234 мм в длину, 1819 мм в ширину и 1573 мм в высоту, колесная база составляет 2603 мм. Выбор двигателей в Европе – бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.), 1,5 л (150 л. с.) И 2,0 л (190 л. с.), а также турбодизели 1 6 л (115 л. с.) и 2,0 л (150 и 190 л. с.). Существуют версии с передним и полным приводом, однако какие именно станут доступны украинцам, пока неизвестно.

По данным Auto-Consulting, при отсутствии официальных продаж украинцы самостоятельно привезли и зарегистрировали несколько Volkswagen T-Roc, их стоимость на вторичном рынке с двухлитровым дизелем начинается от $48 тысяч.

Напомним, что Volkswagen будет терять по 3000 евро на каждом электромобиле.