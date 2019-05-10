Официальный импортер объявил дату, когда можно будет заказать кроссовер и силовой агрегат.

Уже на следующей неделе официальные дилеры Volkswagen начнут принимать заказы в Украине на компактный кроссовер Volkswagen T-Roc в Украине. В отличие от Западной Европы, где модель доступна с 2017 года с несколькими дизельными и бензиновыми двигателями, в нашей стране будет доступен только один силовой агрегат. Это новый двигатель для Volkswagen в Украине – 1,5 TSI Evo мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Новинка будет доступна в 3 уровнях комплектаций: Life, Style и Sport.

Комплектации Style и Sport будут доступны в двухцветном исполнении кузова, на выбор украинским клиентам будут доступны 24 комбинации.

О стоимости нового для Украины компактного кроссовера официальный импортер сообщит вместе с началом предзаказов.

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