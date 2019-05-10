В 29 странах Европы стартовал прием заказов на долгожданную новинку, однако реальная стоимость резко подскочила, по сравнению с заявленной до премьеры.

Накануне официального дебюта электрического хэтчбека Volkswagen ID3 – первого электрокара марки из новой линейки, была названа стартовая стоимость в 25 тысяч евро. Однако принимать заказы дилеры начали с минимальным ценником в 40 тысяч.

Также интересно: Женева 2019: Volkswagen показал электро-багги, самокат, и несколько мощных машин

Дело в том, что первые 30 тысяч электро-хетчей ID3 включены в особую серию 1st Edition, которую Volkswagen будет оснащать батареями средней емкости и предлагает за 40 тысяч евро. При этом обещанную стоимость базового исполнения в 25 тысяч евро все еще обещают сохранить до момента старта продаж где-то в начале следующего года.



Фото: электрический хетчбек Volkswagen ID3 / Volkswagen

Именно привлекательная стоимость призвана обеспечить первому электрокару Volkswagen из серии ID успех всенародного “Жука” или хотя бы народного “Гольф”. Дилеры марки в 29 странах Европы уже открыли прием заказов на новинку. Для заказа “Ай-Ди-Три” необходимо внести депозит в размере одной тысячи евро, хотя подтверждение заказа Volkswagen сможет только в апреле 2020 года. К тому времени депозит можно забрать обратно. Поставки Volkswagen ID3 1st Edition клиентами начнутся в середине следующего года.

Напомним, представленный 8 мая хэтчбек Volkswagen ID3 является электрическим аналогом модели Golf по габаритам. Он построен на новой модульной платформе МЭО, привод – задний. Volkswagen ID3 будет оснащен электромотором мощностью в 170 к.с., а емкость тяговых батарей будет зависеть от модификации и составит 48, 55 или 62 киловатт-часов. Запас хода на одном заряде – 330, 420 или 550 километров за WLTP, соответственно.

Также интересно: Немцы продолжают покупать дизельные авто