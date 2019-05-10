У 29 країнах Європи стартував прийом замовлень на довгоочікувану новинку, однак реальна вартість різко підскочила, порівняно з заявленою до прем'єри.

Напередодні офіційного дебюту електричного хетчбека Volkswagen ID3 – першого електрокара марки з нової лінійки, була названа стартова вартість у 25 тисяч євро. Однак приймати замовлення дилери почали з мінімальним цінником у 40 тисяч.

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Справа в тому, що перші 30 тисяч електро-хетчів ID3 включені в особливу серію 1st Edition, яку Volkswagen оснащуватиме батареями середньої ємності і пропонує за 40 тисяч євро. При цьому обіцяну вартість базового виконання у 25 тисяч євро усе ще обіцяють зберегти до моменту старту продажів десь на початку наступного року.



Фото: електричний хетчбек Volkswagen ID3 / Volkswagen

Саме приваблива вартість покликана забезпечити першому електрокару Volkswagen з серії ID успіх всенародного “Жука” чи хоча б народного “Гольф”. Дилери марки у 29 країніх Європи вже відкрили прийом замовлень на новинку. Для замовлення “Ай-Ді-Три” необхідно внести депозит у розмірі однієї тисячі євро, хоча підтвердження замовлення Volkswagen зможе тільки в квітні 2020 року. До того часу депозит можна забрати назад. Поставки Volkswagen ID3 1st Edition клієнтами почнуться в середину наступного року.



Нагадаємо, представлений 8 травня хетчбек Volkswagen ID3 є електричним відповідником моделі Golf за габаритами. Він побудований на новій модульній платформі МЕВ, привід – задній. Volkswagen ID3 буде оснащений електромотором потужністю у 170 к.с., а ємність тягових батарей залежатиме від модифікації і становитиме 48, 55 або 62 кіловатт-годин. Запас ходи на одному заряді – 330, 420 або 550 кілометрів за WLTP, відповідно.

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