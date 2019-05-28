Ексклюзивні фото автомобіля опублікувало голландське видання Auto Week.

Крос-хетч Kia XСeed вже повністю готовий до виробництва, яке має розпочатись в жовтні цього року.

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Раніше XСeed веж потрапляв у об’єктиви шпигунських камер, та й сам автовиробник дражнив публіку тізерами, однак цього разу комусь вдалось зафільмувати його абсолютно “голим” з усіх боків. За інформацією Auto Week ці світлини були зняті в Італії, під час зйомки машини для реклами.

Фото: шпигунські фото Kia XСeed / Auto Week

Новинка має чимало відмінностей від звичайного Сeed – повністю новий обвіс та решітка радіатора, інша оптика, навіть кришка багажника. Та головна відмінність полягає у наявності системи повного приводу, якого нема у звичаного хетчбека. Доступніші комплектації XСeed пропонуватимуться з переднім приводом. Гамма двигунів, ймовірно, буде такою ж, як у інших моделей сімейства Ceed. Крім того, можлива поява XCeed з гібридною силовою установкою на 200 кінських сил.

Фото: офіційний тізер та шпигунські фото Kia XСeed / Kia, Carscoops, Auto Week,

Це буде вже четверта версія моделі після дебюту нового покоління Ceed у вигляді традиційного хетчбека, універсала Ceed SW та шутінг-брейк Proceed. У модельному ряду марки Kia Xceed займе місце на щабель нижче кросовера Sportage.

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