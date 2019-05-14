Судя по скетчам, показанным на мартовском автошоу в Сеуле прототип абсолютно идентичен конвейерной версии, которая выйдет на рынок в 2020 году.

Kia говорит о будущем кроссовере, не называя его имени, однако теперь мы знаем, что уже видели его в виде SP Signature. А напомнить о его дебюте фирма решила дизайнерскими эскизами.

В 2018 году Kia показала концепт SP, который в превратился в предсерийный прототип под названием SP Signature, показанный в Сеуле в марте 2019-го. До конца этого года Kia представит уже серийный кроссовер, который начнет завоевывать глобальный рынок в 2020 году.

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Фото: предсерийный концепт Kia SP Signature

Если сравнить свежие скетчи с фото последнего прототипа, найти отличия будет даже сложно. Те же тонкие фары, фирменная “улыбка тигра” радиаторной решетки, вертикальные светодиодные противотуманные фары в переднем бампере и большие колесные диски, лишь немного меньше тех, что были у раннего концепта SP.

Фото: ранний прототип Kia SP Concept

По слухам новый кроссовер Kia планирует назвать Tusker и позиционировать его в классе компактных моделей. Продажи начнутся с Южной Кореи, а дальше новинка появится и у дилеров по всему миру.

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