Судячи зі скетчів, показаний на березневому автошоу у Сеулі прототип абсолютно ідентичний конвеєрній версії, що вийде на ринок у 2020 році.

Kia говорить про майбутній кросовер, не називаючи його імені, однак тепер ми знаємо, що вже бачили його у вигляді SP Signature. А нагадати про його дебют фірма вирішила дизайнерськими ескізами.

У 2018 році Kia показала концепт SP, який в перетворився на передсерійний прототип під назвою SP Signature, показаний в Сеулі у березні 2019-го. До кінця цього року Kia презентує вже серійний кросовер, котрий почне завоювувати глобальний ринок у 2020 році.

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Фото: передсерійний концепт Kia SP Signature

Якщо порівняти свіжі скетчі з фото останнього прототипа, знайти відмінності буде дкже складно. Ті ж тонкі фари, фірмова “посмішка тигра” радіаторної решітки, вертикальні світлодіодні протитуманні фари в передньому бампері і великі колісні диски, лиш трохи менші за ті, що були у раннього концепта SP.

Фото: ранній прототип Kia SP Concept

За чутками новий кросовер Kia планує назвати Tusker і позиціонуватиме його у класі компактних моделей. Продажі розпочнуться з Південної Кореї, а далі новинка з’явиться й у дилерів по усьому світу.

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