Концепт, створений до сотого дня народження Citroen, одночасно віддає шану минулому і показує бачення майбутнього.

Citroen 19_19 Concept є квінтесенцією сучасного дизайну і технологій завтрашнього дня з шармом перших автомобілів минулої епохи.

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Ультракомфортний, абсолютно безпечний, екологічний концепт Citroen 19_19 має стилістичні зв’язки з авіацією, дизайном інтер’єру лоббі п’ятизіркового готелю і чимало цікавих технологічних рішень. У їх числі система автопілот та еволюційна версія фірмової підвіски на гідравлічних подушках з адаптивним контролем жорсткості.

Фото: концепт Citroen 19_19 / Citroen

У рух Citroen 19_19 приводить пара електромоторів з загальною віддачею у 462 кінські сили і 800 ньютон-метрів крутного моменту. Живляться вони від батареї ємністю 100 кіловат-годин. Теоретично силова установка дозволяє концепту прискорюватись до першої сотні за п'ять секунд, а максимальна швидкість сягає 200 км/год. Запас ходу на одному заряді – до 800 кілометрів за циклом WLTP. Конструкцією передбачена можливість подовжити пробіг за допомогою швидкісного терміналу або бездротової зарядки, інтегрованої в дорожнє полотно.

Фото: Citroen 19_19 Concept / Motor1

Сітроен 19_19 оснащений світлодіодним оптикою у формі логотипів марки, парою лазерних далекомірів на даху, світловою системою сповіщення про роботу різних технічних вузлів при русі в повністю автономному режимі.

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Всередину концепта можна потрапити через розсувні двері. Чотиримісний салон має особливе крісло для переднього пасажира і диван для задніх в стилі катерів Riva. Замість підголівників сидить другого ряду використовуються еластичні троси, які одночасно фіксують вантаж в багажнику. Система спрямованого звучання дозволяє створити на задньому ряду окремий звуковий кокон, а елементи кузова з мікроперфорацією створюють ефект тонованого скла.

Фото: салон Citroen 19_19 / Motor1

На торпедо можна помітити циліндричний блок персонального помічника зі штучним інтелектом, який, нібито, навіт може передбачати бажання пасажирів. Екрани і сенсорні панелі в салоні відсутні, замість них використовуються проекційні дисплеї і система розпізнавання голосу.

Фото: презентація концепта 19_19 / Motor1

30-дюймові колеса концепта створені спільно з Goodyear, а шини інтегровані в конструкцію обода, дизайн якого нагадує зубці шестерні – логотипа марки. Серцевини коліс фіксовані, тому логотип в центрі коліс завжди залишається в горизонтальному положенні.

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