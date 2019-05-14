Концепт, созданный до сотого дня рождения Citroen, одновременно отдает дань уважения прошлому и показывает видение будущего.

Citroen 19_19 Concept является квинтэссенцией современного дизайна и технологий завтрашнего дня с шармом первых автомобилей ушедшей эпохи.

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Ультракомфортний, абсолютно безопасный, экологичный концепт Citroen 19_19 имеет стилистические связи с авиацией, дизайном интерьера лобби пятизвездочного отеля и немало интересных технологических решений. В их числе система автопилот и эволюционная версия фирменной подвески на гидравлических подушках с адаптивным контролем жесткости.

Фото: концепт Citroen 19_19 / Citroen

В движение Citroen 19_19 приводит пара электромоторов с общей отдачей в 462 лошадиные силы и 800 ньютон-метров крутящего момента. Питаются они от батареи емкостью 100 киловатт-часов. Теоретически силовая установка позволяет концепту ускоряться до первой сотни за пять секунд, а максимальная скорость достигает 200 км/ч. Запас хода на одном заряде – до 800 километров по циклу WLTP. Конструкцией предусмотрена возможность продлить пробег с помощью скоростного терминала или беспроводной зарядки, интегрированной в дорожное полотно.

Фото: Citroen 19_19 Concept / Motor1

Ситроен 19_19 оснащен светодиодной оптикой в ​​форме логотипов марки, парой лазерных дальномеров на крыше, световой системой оповещения о работе различных технических узлов при движении в полностью автономном режиме.

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Внутрь концепта можно попасть через раздвижные двери. Четырехместный салон имеет особое кресло для переднего пассажира и диван для задних в стиле катеров Riva. Вместо подголовников сидений второго ряда используются эластичные тросы, которые одновременно фиксируют груз в багажнике. Система направленного звучания позволяет создать на заднем ряду отдельный звуковой кокон, а элементы кузова с микроперфорацией создают эффект тонированного стекла.

Фото: салон Citroen 19_19 / Motor1

На торпедо можно заметить цилиндрический блок персонального помощника с искусственным интеллектом, который, якобы, даже может предугадывать желания пассажиров. Экраны и сенсорные панели в салоне отсутствуют, вместо них используются проекционные дисплеи и система распознавания голоса.

Фото: презентация концепта 19_19 / Motor1

30-дюймовые колеса концепта созданы совместно с Goodyear, а шины интегрированы в конструкцию обода, дизайн которого напоминает зубцы шестерни – логотипа марки. Сердцевины колес фиксированные, поэтому логотип в центре колес всегда остается в горизонтальном положении.

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