Японская компания также вошла в ТОП-100 самых дорогих брендов в рейтинге журнала Forbes.

По данным Forbes, бренд Toyota оценивается в 44,6 млрд долларов, а выручка компании составляет около 191 млрд долларов. В новом рейтинге авторитетного издания за 2019 год Toyota оставила конкурентов далеко позади.

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Toyota заняла девятое место и стала единственным автомобильным брендом, представленным в ТОП-10 рейтинга Forbes. Ближайший конкурент с автомобильной отрасли отстает от Toyota на 8 позиций.

Фото: рейтинг ценности брендов Forbes 2019 / снимок экрана, Toyota

Исследование Forbes охватывало более 200 крупнейших международных брендов, которые присутствуют в США. Аналитики учитывали такие параметры, как средние показатели прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT), показатели чистой прибыли, ставка налога на прибыль, установленную в стране материнской компании и многое другое.

Toyota остается лидером автомобильного сегмента рейтинге Forbes на протяжении 6 лет, начиная с 2014 года. В целом же присутствие Toyota на высших позициях рейтинга продолжается уже 15 лет. Также ранее, в 2018 году, Toyota была признана самым дорогим автомобильным брендом по данным ежегодного исследования Best Global Brands международного консалтингового агентства Interbrand.

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