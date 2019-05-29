Президенты этих стран подписали соглашение о намерениях.

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана Шавката Мирзийоева, 28 мая он подписал ряд соглашений с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером. Среди них – об организации производства коммерческих автомобилей совместно с концерном Volkswagen.

По другим данным, сумма инвестиций в этот проект планируется в размере 40 млн евро. Ожидается, что подробности будут объявлены после изучения производственных мощностей узбекских автозаводов.

Ранее у Volkswagen были планы выпускать в Узбекистане пикап Amarok, однако они так и не стали реальностью.

Напомним, что Volkswagen будет терять по 3000 евро на каждом электромобиле.