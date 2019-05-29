Президенти цих країн підписали угоду про наміри.

Як повідомляє прес-служба президента Узбекистана Шавката Мірзійоєва, 28 травня він підписав ряд угод з президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмайером. Серед них – про організацію виробництва комерційних автомобілів спільно з концерном Volkswagen.

За іншими даними, сума інвестицій в цей проект планується в розмірі 40 млн євро. Очікується, що подробиці будуть оголошені після вивчення виробничих потужностей узбецьких автозаводів.

Раніше у Volkswagen були плани випускати в Узбекистані пікап Amarok, однак вони так і не стали реальністю.

Нагадаємо, що Volkswagen втрачатиме по 3000 євро на кожному електромобілі.