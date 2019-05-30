Японська компанія також увійшла в ТОП-100 найдорожчих брендів у рейтингу журналу Forbes.

За даними Forbes, бренд Toyota оцінюється в 44,6 млрд доларів, а виручка компанії складає близько 191 млрд доларів. У новому рейтингу авторитетного видання за 2019 рік Toyota залишила конкурентів далеко позаду.

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Toyota посіла дев'яте місце і стала єдиним автомобільним брендом, представленим в ТОП-10 рейтингу Forbes. Найближчий конкурент з автомобільної галузі відстає від Toyota на 8 позицій.

Фото: рейтинг цінності брендів Forbes 2019 / знімок екрану, Toyota

Дослідження Forbes охоплювало понад 200 найбільших міжнародних брендів, які присутні у США. Аналітики враховували такі параметри, як середні показники прибутку до вирахування відсотків і податків (EBIT), показники чистого прибутку, ставку податку на прибуток, встановлену в країні материнської компанії та багато іншого.

Toyota залишається лідером автомобільного сегмента рейтингу Forbes впродовж 6 років, починаючи з 2014 року. Загалом же присутність Toyota на вищих позиціях рейтингу триває вже 15 років. Також раніше, в 2018 році, Toyota була визнана найдорожчим автомобільним брендом за даними щорічного дослідження Best Global Brands міжнародного консалтингового агентства Interbrand.

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