Премиальный кроссовер стал более драйверским и получил сенсорный экран мультимедийной системы с голосовым управлением.

Рестайлинг 2019 года принес RX несколько заметных изменений во внешности и улучшенную электронику. Ждем кроссовер в Украине в конце этого года.

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Самое заметное изменение для Lexus RX 2020 – в смещенных вниз противотуманных фарах, которые вместе изменили форму бампера и головных фар. При этом японцы создали и другой рисунок для радиаторной решетки.

Светодиодные фары дорогих комплектаций RX получили продвинутую систему адаптивного управления BladeScan Type AHS с двумя вращающимися зеркалами, что позволило повысить точность и скорость адаптации светового луча.

Фото: обновленный Lexus RX / Lexus

Главные изменения в салоне сконцентрированы вокруг экрана мультимедийной системы для топовых исполнений кроссовера. Диагональ экрана, как и раньше, 12,3 дюйма, однако теперь он сенсорный и имеет другие пропорции. Появилось голосовое управление и функционал Android Auto и Apple CarPlay.

Управлять мультимедийной системой можно с помощью сенсорной панели на центральной консоли. В базовой комплектации RX предлагает уже знакомый инфоцентр с 8-дюймовым экраном и старым функционалом.

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Кроссовер получил улучшенный электронный комплекс активной безопасности, в котором появилась функция распознавания велосипедистов и увеличилась дальновидность камер в ночное время. Для Lexus RX 2020 модельного года с удлиненной колесной базой – RXL, третий ряд сидений теперь складной.

Фото: салон Lexus RX 2020 / Lexus

Добавили кроссоверу и ездового характера. Пресс-релиз сообщает, что Lexus RX стал "более стабильным на дороге и более прогнозируемым в управлении". Достичь этого позволили меры по повышению жесткости кузова добавлением сварных точек и швов, усиленных стабилизаторов поперечной устойчивости, перенастроенным шасси с новыми пружинами и амортизаторами и электроусилителя руля с новыми настройками.

Силовые агрегаты обновленного Lexus RX, RXL и RX F Sport такие же, как у аналогичных моделей актуальной линейки марки. В зависимости от рынка RX предлагается с агрегатами мощностью в 238, 300 и 313 л.с.

Фото: Lexus RX та RX F Sport / Lexus

Выпуск обновленного семейства Lexus RX начнется в третьем квартале, а у дилеров машины ожидаются ближе к концу года.

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