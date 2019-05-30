При том что сам спорткар является одним из самых доступных "бимеров" и стоит от 59 тысяч долларов в США.

На удивление, в особой краске для BMW M2 Competition нет ни космического пороха, ни ценных металлов, ни алмазной пыли. А между тем за цвет кузова San Marino Blue Metallic желающим придется выложить 24 800 долларов.

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И желающие находятся. Недавно на форуме BimmerPost появилась публикация о том, что один из клиентов BMW заказал купе M2 Competition в опционном цвете Marino Blue Metallic.

Фото: BMW M2 Competition в цвете San Marino Blue Metallic / bmwblog

Пользователи портала подсчитали, что на эти деньги можно в течение пяти лет перекрашивать авто каждые 12 месяцев. Или же приобрести Honda Civic за 24 300 долларов. С другой стороны, автомобиль в эксклюзивном цвете через несколько десятков лет может оказаться среди коллекционных.

Откуда же взялась такая сумма обычного, казалось бы, "металлик"? Дело в том, что для окраски BMW отправляет кузов со своего завода в Лейпциге в неназванное место, а затем возвращает обратно для окончательной сборки машины. Таким образом, основная часть суммы сформирована логистикой.

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