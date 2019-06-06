Автомобилю обещан двигатель с наибольшим крутящим моментом среди атмосферников и немало других особенностей.

Известный конструктор Гордон Мюррей анонсировал выход трехместного среднемоторного суперкара с атмосферным V12 и механической трансмиссией.

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Сегодня все меньше производителей выпускают автомобили с двигателями без турбин, электрогенераторов и тяговых батарей, а также с механической коробкой передач. Гордон Мюррей обещает, что его GMA T.50 будет “последним и лучшим аналоговым суперкаром из когда-либо созданных”.

Немалый опыт Мюррея позволяет надеяться, что такое заявление не будет голословным, поскольку он является соавтором нескольких действительно выдающихся автомобилей, в числе которых McLaren F1 (самый быстрый серийный автомобиль планеты с 1998 по 2005 годы), болид Формулы-1 Brabham BT46B Fan Car с огромным вентилятором в корме, который откачивал воздух из-под днища, Mercedes-Benz SLR McLaren 2003 года и TVR Griffith 2017 года.

GMA T.50 обещано немало технических особенностей. Он будет трехместным, водительское кресло в центре кокпита будет иметь систему активного граунд-эффекта с вентилятором, который создает разрежение под автомобилем, воздухозаборник на крыше, который будет обеспечивать дополнительную мощность на высоких скоростях, монокок из углепластиковых сэндвич-панелей и внешние панели из углеволокна, подвески на двойных поперечных рычагах, кованые колеса и углеродно-керамические тормозные диски. Общая масса автомобиля составит всего 980 килограммов.

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Но главная особенность суперкара – атмосферный V12 с рабочим объемом 3980 см3. Заявлено, что он будет иметь лучшие показатели крутящего момента для безнаддувных моторов. Его производительность составит 650-660 л. с. и 450 ньютонметров, а максимальные обороты составят 12 100 об/мин. На скорости, за счет притока воздуха через воздухозаборник на крыше, мощность T.50 будет расти примерно на 50 сил.

Двигатель, проектируемый специалистами Cosworth по спецзаказу Gordon Murray Automotive, станет составной частью силовой структуры автомобиля, ради снижения веса будет лишен классического маховика, получит систему с сухим картером, изменение фаз газораспределения и будет выполнен из легких сплавов, включая магний и титан. Мотор будет работать в паре с шестипозиционной механической коробкой передач от британской фирмы Xtrac, которая спроектирована также по спецзаказу GMA.

Мюррей планирует построить 100 экземпляров T.50, каждый из которых оценивается в более чем два миллиона фунтов стерлингов без учета налогов. Первые поставки заказчикам намечены на начало 2022 года.

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