Это будет "первый полностью новый Лотус с 2008 года", как заявляют в компании. К тому же, авто претендует на звание первого британского электрогиперкара.

Британский автопроизводитель назначил дату премьеры Lotus Type 130 на 16 июля. Место встречи – Лондон, дом компании.

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Lotus Type 130 – полностью электрический гиперкар. Он будет выпущен серией из 130 машин. Индекс модели символизирует количество спорткаров марки, которые имели в названии “Type”, выпущенных за семь десятилетий ее истории.

Собирать электрокары будут вручную на заводе в британском Хетеле. Первые машины клиенты получат летом 2020 года. Производитель уверяет, что с момента апрельского анонса Type 130, им заинтересовались несколько сотен потенциальных покупателей, однако сколько машин уже продано, и какова их стоимость – не сообщается.

Напомним, британская марка Lotus ныне находится под крылом китайского гиганта Geely и намерена вернуться в большую игру с линейкой спортивных автомобилей, которые смогут конкурировать с европейскими брендами класса премиум и высший премиум, как Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin и Koenigsegg. Производитель не скрывает, что будет использовать для своих автомобилей компоненты Volvo и Geely.

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