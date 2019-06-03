Це буде "перший повністю новий Лотус з 2008 року", як заявляють у компанії. До того ж, авто претендує на звання першого британського електрогіперкара.

Британський автовиробник призначив дату прем'єри Lotus Type 130 на 16 липня. Місце зустрічі – Лондон, домівка компанії.

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Lotus Type 130 – повністю електричний гіперкар. Він буде випущений серією зі 130 машин. Індекс моделі символізує кількість спорткарів марки, що мали у назві “Type”, випущених за сім десятиліть її історії.

Збирати електрокари будуть вручну на заводі в британському Хетелі. Перші машини клієнти отримають влітку 2020 року. Виробник запевняє, що з моменту квітневого анонсу Type 130, ним зацікавились кілька сотень потенційних покупців, однак скільки машин вже продано, та яка їх вартість – не повідомляється.



Нагадаємо, британська марка Lotus нині знаходиться під крилом китайського гіганта Geely і має намір повернутись у велику гру з лінійкою спортивних автомобілів, які зможуть конкурувати з європейськими брендами класу преміум та вищий преміум, як Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin та Koenigsegg. Виробник не приховує, що використовуватиме для своїх автомобілів компоненти Volvo і Geely.

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