Премьера новинки ожидается 18 июля, однако кто-то очень умело поработал с компьютерной графикой, чтобы создать реалистичный видео-рендер.

Визуализация кабриолета Corvette выглядит прекрасно в виртуальном "реальном" мире.

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На форуме Midengine Corvette Forum, посвященному долгожданному среднемоторному Corvette C8, было размещено видео от пользователя Chazcron с трансформацией суперкара. Автомобиль изображен в привычных для покупателей условиях – на подъездной дорожке возле гаража.

Перед нами компьютерная графика, которая может оказаться близкой к реальности или не иметь ничего общего с живой машиной. Официальный дебют Chevrolet Corvette С8 состоится 18 июля – тогда и посмотрим.

Напомним, по предварительным данным, базовый Chevrolet Corvette C8 2020 будут оснащать атмосферным V8 емкостью 6,2 литра мощностью 460 лошадиных сил и 8-скоросной АКП. Также ожидается выход более производительных модификаций, включая "Корветт" с твинтурбо мотором на 600 лошадей и гибридной силовой установкой мощностью в 1000 сил.

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