Прем'єра новинки очікується 18 липня, однак хтось дуже вправно попрацював з комп'ютерною графікою, аби створити реалістичний відео-рендер.

Візуалізація кабріолета Corvette виглядає чудово у віртуальному “реальному” світі.

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На форумі Midengine Corvette Forum, присвяченому довгоочікуваному середньомоторному Corvette C8, було розміщено відео від користувача Chazcron з трансформацією суперкара. Автомобіль зображеного у звичних для покупців умовах – на під’їздній доріжці біля гаража.



Перед нами комп’ютерна графіка, яка може виявитись близькою до реальності або ж не матиме нічого спільного з живою машиною. Офіційний дебют Chevrolet Corvette С8 відбудеться 18 липня – тоді й побачимо.



Нагадаємо, за попередніми данними, базовий Chevrolet Corvette C8 2020 оснащуватимуть атмосферним V8 ємністю 6,2 літри потужністю 460 кінських сил та 8-швідкисною АКП. Також очікується вихід більш продуктивних модифікацій, включаючи “Корветт” з твінтурбо мотором на 600 коней та гібридною силовою установкою потужністю у 1000 сил.

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