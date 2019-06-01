Шутинг брейк Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand носит статус концепта, однако владельцы марки имеют серьезные намерения построить несколько таких машин для продажи.

Потерянный 85 лет назад бренд Austro-Daimler не возвращается к жизни, однако гибридный спорткар Bergmeister ADR 630, представленный на конкурсе элегантности в Вилла д'Эсте, напомнил о забытой славе.

Также интересно: Продано: украинский "Бэтмобиль" нашел нового владельца в Европе

Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand является реминисценцией спортивного купе-кабриолета ADR 6 Bergmeister, который выпускался в 1931-1934 годах. Концепт построен на агрегатах и ​​компонентах Mercedes-Benz SLS AMG и Mercedes-AMG GT.

Гибридное купе имеет алюминиевую раму, а его вес составляет всего 1650 килограммов. Мощность на колеса поступает от шестицилиндрового бензинового мотора и трех электрических. Вместе они производят 1198 лошадиных сил.

Фото: Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand / Сnet, Roland Stagl

На одной только электротяге ADR 630 способен проехать 250 километров. При этом первые 100 километров в час автомобиль развивает за 2,5 секунды. Электронные настройки силовых агрегатов и шасси имеют 30 запрограммированных настроек, которые улучшают характеристики машины, в зависимости от дорожных и погодных условий.

Стоимость спорткара не называется, однако группа Ideenion, которая отвечает за возрождение имени Austro-Daimler, заявляет о планах на выпуск лимитированной серии ADR 630. Интересно, что одновременно заявляет о том, что она не является компанией в рыночном смысле слова, а только командой единомышленников , которые помогают австрийском инженеру Роланду Штаглю с его "Проектом Австро-Даймлер" в рамках которого он задумал создать спорткар с чертами исторического авто. Отмечается, что о возрождении самого бренда, как такового, речь не идет.

Также интересно: Видео: воскрешение разбитого в хлам Lamborghini Gallardo