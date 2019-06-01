Шутінг брейк Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand носить статус концепту, однак власники марки мають найсерйозніші наміри збудувати кілька таких машин для продажу.

Втрачений 85 років тому бренд Austro-Daimler не повертається до життя, однак гібридний спорткар Bergmeister ADR 630, який презентували на конкурсі елегантності у Вілла д’Есте, нагадав про забуту славу.

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Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand є ремінісценцією спортивного купе-кабріолета ADR 6 Bergmeister, який випускався у 1931-1934 роках. Концепт збудований на агрегатах і компонентах Mercedes-Benz SLS AMG та Mercedes-AMG GT.

Гібридне купе має алюмінієву раму, а його вага становить усього 1650 кілограмів. Потужнісь на колеса надходить від шестицилиндрового бензинового мотора і трьох електричних. Разом вони продукують 1198 кінських сил.

Фото: Austro-Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand / Сnet, Roland Stagl

На одній лише електротязі ADR 630 здатний проїхати 250 кілометрів. При цьому перші 100 кілометрів на годину автомобіль розвиває за 2,5 секунди. Електронні налаштування силових агрегатів і шасі мають 30 запрограмованих налаштувань, які покращують характеристики машини, залежно від дорожніх і погодних умов.



Вартість спорткара не називається, однак група Ideenion, яка відповідає за відродження імені Austro-Daimler, заявляє про плани на випуск лімітованої серії ADR 630. Цікаво, що водночас заявляє про те, що вона не є компанією у ринковому розумінні слова, а лише командою однодумців, які допомагають австрійському інженеру Роланду Штаглю з його “Проектом Австро-Даймлер” у рамках якого він задумав створити спорткар з рисами історичного авто. Наголошується, що про відродження самого бренду, як такого, мова не йде.

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