Автомобілю обіцяний двигун з найбільшим крутним моментом серед атмосферників та чимало інших сообливостей.

Відомий конструктор Гордон Мюррей анонсував вихід тримісного середньомоторного суперкара з атмосферним V12 та механічною трансмісією.

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Сьогодні усе менше виробників випускають автомобілі з двигунами без турбін, електрогенераторів та тягових батарей, а також з механічною коробкою передач. Гордон Мюррей обіцяє, що його GMA T.50 буде “останнім і найкращим аналоговим суперкаром з будь-коли створених”.

Чималий досвід Мюррея дозволяє сподіватись, що така заява не буде голослівною, оскільки він є співавтором кількох справді видатних автомобілів, у числі яких McLaren F1 (найшвидший серійний автомобіль планети з 1998 по 2005 роки), болід Формули-1 Brabham BT46B Fan Car з величезним вентилятором в кормі, який відкачував повітря з-під днища, Mercedes-Benz SLR McLaren 2003 року та TVR Griffith 2017 року.

GMA T.50 обіцяно чимало технічних особливостей. Він буде тримісним, водійське крісло у центрі кокпіта, матиме систему активного граунд-ефекту з вентилятором, який створює розрідження під автомобілем, повітрозабірник на даху, який забезпечуватиме додаткову потужність на високих швидкостях, монокок з вуглепластикових сендвіч-панелей і зовнішні панелі з вуглеволокна, підвіски на подвійних поперечних важелях, ковані колеса та вуглецевокерамічні гальмівні диски. Загальна маса автомобіля складатиме усього 980 кілограмів.

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Та головна особливість суперкара – атмосферний V12 з робочим об’ємом 3980 см³. Заявлено, що він матиме найкращі показники крутного моменту для безнаддувних моторів. Його продуктивність становитиме 650-660 к.с. і 450 ньютонметрів, а максимальні оберти становитимуть 12 100 об/хв. На швидкості, за рахунок притоку повітря через повітрозабірник на даху, потужність T.50 зростатиме приблизно на 50 сил.



Двигун, проектований спеціалістами Cosworth за спецзамовленням Gordon Murray Automotive, стане складовою частиною силової структури автомобіля, заради зниження ваги буде позбавлений класичного маховика, отримає систему з сухим картером, зміну фаз газорозподілу і буде виконаний з легких сплавів, включаючи магній і титан. Мотор працюватиме у парі з шестипозиційною механічною коробкою передач від британської фірми Xtrac, яка спроектована також за спецзамовленням GMA.

Мюррей планує збудувати 100 екземплярів T.50, кожен з яких оцінюється у більш як два мільйони фунтів стерлінгів без урахування податків. Перші поставки замовникам намічені на початок 2022 року.

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