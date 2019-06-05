Триєдність флагманського купе, – як свідчення його божественності. Ціни будуть відповідними.

Баварці розкрили повну інформацію про новий дводверний флагман модельного ряду BMW – купе і кабріолет M8, а також його спортивну модифікацію Competition.

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Новий BMW M8 є першим представником сімейства M для 8-ї Серії, оскільки у одноіменної моделі 1990-х років ніколи не було модифікації M8. Спортивна “Вісімка” отримала 4,4-літровий бензиновий V8-турбо від останнього покоління седана BMW M5 та 8-позиційний автомат з повним приводом xDrive. У базовому виконанні він має віддачу у 600 к.с., а варіант BMW M8 Competition має на 17 “сил” більше. При цьому модифікація Competition доступна як для купе, так і для кабріолета.

Фото: BMW M8 Competition Cabrio / BMW

BMW M8 здатна розвивати швидкість у 100 км/год за 3,1 секунди, а “максималка” обмежена електронікою на 250 км/год. Опційний пакет M Driver's Package піднімає позначку до 305 км/год.

Електроніка M8 пропонує драйверу широкі можливості для налаштувань окремих систем і вузлів машини через меню борткомп’ютера – комфорт, спорт, трек, погана дорога. При цьому фірмовий повний привід має особливий задньопривідний режим, який дозволяє дріфтувати, коли того захоче водій. На центральній консолі спорткара є клавіша з літерою M, яка активує максимально агресивні налаштування одним натисканням.

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Підвіска M8 має кращі характеристики, ніж у базового купе 8-ї Серії і доповнюється переналаштованим рульовим управлінням, посиленими гальмами, які можуть бути карбон-керамічними, та вихлопною системою, яка дозволяє вибирати кілька варіантів звучання.

Фото: BMW M8 Competition Coupe / BMW

Зовні BMW M8 відрізняється темним декором кузова, патрубками вихлопної системи іншої форми, тонким спойлером на кришці багажника, 20-дюймовими колесами і опційним пакетом M Carbon Exterior Package, що додає карбонових елементів на кузов. У салоні ж з'явилися спортивні сидіння, емблеми M і ряд фірмових аксесуарів.

Публічний дебют сімейства BMW M8 відбудеться в кінці червня в Мюнхені на заході #NextGen. У продаж автомобілі надійдуть у вересні 2019 року.

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