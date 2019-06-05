Триединство флагманского купе – как свидетельство его божественности. Цены будут соответствующими.

Баварцы раскрыли полную информацию о новом двухдверном флагмане модельного ряда BMW – купе и кабриолет M8, а также его спортивную модификацию Competition.

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Новый BMW M8 является первым представителем семейства M для 8-й серии, поскольку у одноименной модели 1990-х годов никогда не было модификации M8. Спортивная "Восьмерка" получила 4,4-литровый бензиновый V8 турбо от последнего поколения седана BMW M5 и 8-позиционный автомат с полным приводом xDrive. В базовом исполнении он имеет отдачу в 600 л.с., а вариант BMW M8 Competition имеет на 17 "сил" больше. При этом модификация Competition доступна как для купе, так и для кабриолета.

Фото: BMW M8 Competition Cabrio / BMW

BMW M8 способен развивать скорость в 100 км/ч за 3,1 секунды, а “максималка” ограничена электроникой на 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver's Package поднимает отметку до 305 км/ч.

Электроника M8 предлагает драйверу широкие возможности для настройки отдельных систем и узлов машины через меню борткомпьютера – комфорт, спорт, трек, плохая дорога. При этом фирменный полный привод имеет особый заднеприводный режим, который позволяет дрифтовать, когда того захочет водитель. На центральной консоли спорткара есть клавиша с буквой M, которая активирует максимально агрессивные настройки одним нажатием.

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Подвеска M8 имеет лучшие характеристики, чем у базового купе 8-й серии и дополняется перенастроенным рулевым управлением, усиленными тормозами, которые могут быть карбон-керамическими, и выхлопной системой, которая позволяет выбирать несколько вариантов звучания.

Фото: BMW M8 Competition Coupe / BMW

Внешне BMW M8 отличается темным декором кузова, патрубками выхлопной системы иной формы, тонким спойлером на крышке багажника, 20-дюймовыми колесами и опционным пакетом M Carbon Exterior Package, который добавляет карбоновых элементов на кузов. В салоне же появились спортивные сиденья, эмблемы M и ряд фирменных аксессуаров.

Публичный дебют семейства BMW M8 состоится в конце июня в Мюнхене на мероприятии #NextGen. В продажу автомобили поступят в сентябре 2019 года.

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