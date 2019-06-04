Автомобиль предстал перед публикой с логотипом марки Denza – совместного предприятия BYD и Daimler.

На автосалоне в китайском городе Шэньчжэнь дебютировал шоукар Denza Concept X, который обещают воплотить в серийный кроссовер в начале следующего года.

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Бренд Denza был создан в 2012 году, как совместное предприятие Daimler и BYD для выпуска электрокаров. До этого времени единственной моделью бренда был Denza 500, созданный на базе Mercedes-Benz B-класса позапрошлого поколения.

Фото: Denza 500 / Daimler

Denza Concept X создан с нуля. Над стилистикой кроссовера работали мастера Mercedes-Benz Advanced Design Studio, о чем свидетельствуют шильдики Styled by Mercedes-Benz на крыльях машины. Прототип воплотится в конвейерную модель, которую запустят в производство в начале следующего года.

Фото: Denza Concept X / Daimler

Кроссовер предложат с полностью электрической и гибридной силовыми установками на выбор. Батарейная версия сможет проезжать без подзарядки до 500 километров по циклу NEDC и разгоняться до первой сотни менее чем за пять секунд.

Концептуальный кроссовер явлений с полностью светодиодной оптикой, семиместным салоном и на больших 23-дюймовых дисках.

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