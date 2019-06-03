Оказывается на холодном острове есть свои автопроизводители и строят они такие же суровые машины, как и их родной край.

Фирма Ísar специализируется на модификации серийных внедорожников, которые могут ездить там, куда другим нельзя. И это первая собственная разработка компании.

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Климатические особенности, рельеф и неразветвленная сеть асфальтированных автомобильных дорог Исландии накладывают определенные требования к эксплуатации автомобилей на острове. Например, страна является одним из мировых лидеров по количеству электрокаров на душу населения. И едва ли не лучшей – по экологическому состоянию. Однако электрокары Tesla, Jaguar и Renault не подходят для того, чтобы пересекать широкие просторы непроходимых каменных пустошей Исландии. Именно для таких случаев создан вездеход Ísar.

Долгое время компания Ísar занималась переделкой серийных внедорожников и пикапов, а недавно представила свою первую собственную модель – монструозный внедорожник, рассчитанный на 18 или 24 пассажиров и оснащенный шинами низкого давления размером 46-54 дюйма.

Фото: вездеходная “маршрутка” Ísar / Ísar

“Дорожная скорость, дорожный комфорт – на дороге или без нее”, – так позиционируют свое творение в Ísar. Грандиозный джип Ísar имеет пневматическую подвеску со свободным ходом в 40 сантиметров и большие шины.

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Кузов автомобиля почти полностью алюминиевый. Подрамники и силовые элементы кузова изготовлены из высокопрочной шведской стали Weldox. Внедорожник будет доступен в нескольких исполнениях: с 4, 6 и 8 дверьми. Задний свес может быть максимально коротким для повышения геометрической проходимости или удлиненным для увеличения объема багажника. На выбор клиентам предложат усиленную крышу для перевозки грузов или вариант с двойным остеклением для туристов.

Фото: исландский джип Ísar / Ísar

В зависимости от выбранной модификации громадина оснащается 250-сильным турбодизелем или 420-сильным бензиновым V8, которые сочетаются с 8-ми или 10-ступенчатой коробкой передач ZF, соответственно.

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