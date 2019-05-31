Стартовая стоимость McLaren Senna составляла ровно миллион долларов, но покупатель решил добавить ей индивидуальности... на $250 тысяч.

Быть за рулем суперкара – утомительное дело, а значит вам захочется пить. Всем жаждущим коллекционных автомобилей клиентам McLaren может предложить пластиковую бутылку для напитков, выполненную в цвете автомобиля, которую можно подсоединить ко встроенному диспенсеру.

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На этой неделе мы уже рассказывали о Мэнни Хошбине и его небольшой, но очень крутой коллекции суперкаров, а также о том, как ловкий бизнесмен “делает деньги из воздуха”. На своем YouTube-канале он рассказал о своем новом автомобиле – McLaren Senna.

Представленный в 2018 году суперкар McLaren Senna оборудован 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, который в паре с семиступенчатым “автоматом” с двойным сцеплением обеспечивает ему мощность в 800 л. с., ускорение 0-100 км/ч за 2,8 секунды, а 0-200 км – за 6,8 секунды. Максимальная скорость спорткупе составляет 340 км/час.

Фото: оригинальный McLaren Senna / McLaren

Сам по себе этот автомобиль имеет потрясающий вид, впечатляющие характеристики, высокую цену и является коллекционным, поскольку все запланированные к выпуску 500 экземпляров уже выкуплены. Заявленная производителем стоимость автомобиля составила 837 тысяч долларов, а машина с серийным номером 500 была продана на аукционе в США за 2,67 миллиона долларов.

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Однако Мэнни заказал суперкар с пакетом индивидуальных опций. И увеличил финальный чек с одного миллиона долларов до 1,25. Дополнительные четверть миллиона баксов он выложил за номера 12 и ливреи “Айртон Сенна Мальборо” – под этим номером легендарный Айртон Сенна выиграл свой первый Гран-при McLaren. Это не наклейки, они выполнены краской и обошлись примерно в 30 тысяч долларов.

Карбоновые и черные глянцевые элементы кузова – тоже функции, которые и весят на невероятные $250 000. Но самое интересное – пластиковая бутылка для воды и напитков, которая позволяет пить через трубку прямо на ходу, “хендс фри”, как это делают пилоты Формула 1. Стоимость бутылки семь тысяч долларов.

Рассказ о чудо-бутылке в этом видео от Мэнни начинается после временной отметки 2:35 минуты.

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