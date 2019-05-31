Стратова вартість McLaren Senna становила рівно мільйон доларів, та покупець вирішив додати їй індивідуальності... на $250 тисяч.

Бути за кермом суперкара – виснажлива справа, а значить вам захочеться пити. Усім спраглим до колекційних автомобілів клієнтам McLaren може запропонувати пластикову пляшку для напоїв, виконану у кольорі автомобіля, яку можна під’єднати до вбудованого диспенсера.

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Цього тижня ми вже розповідали про Менні Хошбіна та його невеличку, але дуже круту колекцію суперкарів, а також про те, як спритний бізнесмен “робить гроші з повітря”. На своєму YouTube-каналі він розповів про свій новий автомобіль – McLaren Senna.

Представлений у 2018 році суперкар McLaren Senna обладнаний 4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом, який у парі з семиступінчатим “автоматом” з подвійним зчепленням забезпечує йому потужність у 800 к.с., прискорення 0-100 км/год за 2,8 секунди, а 0-200 км – за 6,8 секунди. Максимальна швидкість спорткупе становить 340 км/год.

Фото: оригінальний McLaren Senna / McLaren

Сам по собі цей автомобіль має приголомшливий вигляд, вражаючі характеристики, високу ціну і є колекційним, оскільки усі заплановані до випуску 500 екземплярів вже викуплені. Заявлена виробником вартість автомобіля становила 837 тисяч доларів, а машина з серійним номером 500 була продана на аукціоні у США за 2,67 мільйони доларів.

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Однак Менні замовив суперкар з пакетом індивідуальних опцій. І збільшив фінальний чек з одного мільйона доларів до 1,25. Додаткові чвертьмільйона баксів він виклав за номери 12 та лівреї “Айртон Сенна Мальборо” – під цим номером легендарний Айртон Сенна виграв свій перший Гран-прі з McLaren. Це не наліпки, вони виконані фарбою і обійшлись приблизно у 30 тисяч доларів.

Карбонові та чорні глянцеві елементи кузову – теж опції, які й заважили на неймовірні $250 000. Та найцікавіше – пластикова пляшка для води й напоїв, що дозволяє пити через трубку прямо на ходу, “хендс фрі”, як це роблять пілоти Формула 1. Вартість пляшки сім тисяч доларів.

Розповідь про диво-пляшку у цьому відео від Менні починається після часової відмітки 2:35 хвилини.

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