Дотепника звуть Оделл Бекхем і він також вдягнув кросовер для мільйонерів у яскраво помаранчеву ліврею, "зачорнив" увесь хром і поставив його на 26-дюймові катки Forgiato.

Оделл Бекхем молодший не встиг провести ще жодної гри за свою нову команду Cleveland Browns, однак вправні хлопці з тюнінг-ательє вже зібрали йому ексклюзивний Rolls-Royce Cullinan з маскотом у форма гравця з 13 номером на майці.

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Помаранчевий колір кросоверу надала плівка, якою вкрили кожну кузовну панель авто. Усі хромовані деталі тепер виблискують чорним лаком, а замість рідних дисків встановлені колеса від Forgiato.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Оделла Бекхема / Autoblog/Dreamworks Motorsports

Зображення та вiдео ексклюзивного Cullinan баскетболіста дозволяють помітити й інші модифікації, окрім вищеназваних. Так, у багажнику, поруч з набором для королівського пікніку і викидними сидіннями розмітсиласть стійка з низькочастотними динаміками. Гальмівні супорти мають такий же яскравий помаранчевий колір, як і кузов.



Та, поза сумнівом, найцікавішою “фішкою” Rolls-Royce Cullinan Оделла є висувний маскот, який є мініатюрною скульптурою самого Бекхема і замінив оригінальну фігурку “Дух екстазу”.

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