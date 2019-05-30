Остряка зовут Оделл Бекхэм и он также одел кроссовер для миллионеров в ярко оранжевую ливрею, "зачернив" весь хром и поставил его на 26-дюймовые катки Forgiato.

Оделл Бекхэм-младший не успел провести ни одной игры за свою новую команду Cleveland Browns, однако ловкие ребята из тюнинг-ателье уже собрали ему эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan с маскотом в форму игрока с номером 13 на майке.

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Оранжевый цвет кроссоверу придала пленка, которой покрыли каждую кузовную панель авто. Все хромированные детали теперь сверкают черным лаком, а вместо родных дисков установлены колеса от Forgiato.

Фото: Rolls-Royce Cullinan Оделла Бекхэма / Autoblog/Dreamworks Motorsports

Изображения и видео эксклюзивного Cullinan баскетболиста позволяют заметить и другие модификации, кроме вышеназванных. Так, в багажнике, рядом с набором для королевского пикника и бросовым сиденьями разместилась стойка с низкочастотными динамиками. Тормозные суппорты имеют такой же яркий оранжевый цвет, как и кузов.

И, несомненно, самой интересной “фишкой” Rolls-Royce Cullinan Оделла есть выдвижной маскот, который является миниатюрной скульптурой самого Бекхэма и заменил оригинальную фигурку “Дух экстаза”.

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