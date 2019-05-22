З новим симулятором від студії Codemasters можна розкрити в собі першокласного пілота Формули 1.

Цього літа у продаж виходить нова комп’ютерна гра від Codemasters під назвою F1 2019. Також буде випущено особливе видання гри – F1 2019 Legends Edition: Senna & Prost.

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Додайте до ігрової консолі такий авто-симулятор і станьте лідером чемпіонату Фурмула 1. Реліз F1 2019 Legends Edition відбудеться 25 червня, а простішої версії гри – 28 червня. Графіка в комп’ютерних іграх вийшла на новий рівень і стала настільки реалістичною, що дозволяє відчути себе на треку. Просто подивіться цей трейлер.



Codemasters називає F1 2019, над яким розробники працювали більше двох років, своїм “найбільш амбіційним проектом в історії франшизи”. Вперше, гравці зможуть налаштувати свій автомобіль згідно вимог FIA 2019 року. Гра має режим мультиплеєр та перегони з ботами для особистих досягнень. Крім того, трохи пізніше, після виходу гри, буде випущене оновлення, яке відкриє можливість брати участь у змаганнях серіх Formula 2.



F1 2019 містить усі офіційні команди, боліди і пілотів Формули 1 нинішнього сезону, а також кілька олдтаймерів. Список включає Red Bull RB6 2010 року, Brawn BGP 001 2009 року, Mclaren MP4 -23 2008-го, Ferrari F2007, Renault R26, Ferrari F2004, Williams FW25, Mclaren MP4-13, Williams FW18, Williams FW14, McLaren MP4 / 6, McLaren MP4 / 4, Mclaren MP4 / 1B, Ferrari 312 T4, Lotus 79, Ferrari 312 T2, McLaren M23D, найстарішим болідом є Lotus 72D 1972 року. Видання F1 2019 Legends Edition: Senna & Prost. матиме кілька додаткових автомобілів: Ferrari F1-90 та McLaren MP4 / 5B 1990 року, Ferrari F10 та 2010 McLaren MP4-25 2010 року.

Симулятор F1 2019 Anniversary Edition, як і F1 2019 Legends Edition: Senna і Prost будуть доступні на Playstation 4, xBox One та PC.

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