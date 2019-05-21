Деякі з них виглядають, як абсолютне безумство, а інші можна втілити у своєму "Дастері".

Компактний кросовер Duster з’явився у 2009 році. Спочатку під румунською маркою Dacia, а згодом і під прапором Renault. Автомобіль показав себе міцним, витривалим, надійним і при цьому досить простим. Вкупі з доступною ціною це забезпечило йому популярність та народну любов. А відтак – появу числених авторських тюнінг-проектів та готових комплектів від спеціалізованих ательє.

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Renault Duster класифікується як “паркетник”, однак його позашляхові можливості значно ширші, ніж у більшості однокласників. Не в останню чергу завдяки наявності повнопривідної трансмісії, що в наш час є необов’язковою для кросоверів. А тому значна частина тюнінг проектів для Duster покликана посилити його здатність долати бездоріжжя та підкреслити цю рису характеру. Інші ж роблять акцент на легкових властивостях машини і додають їй спортивних деталей та вмінь.

Фото: Duster Terranger / Terranger

Німецьке ательє Terranger Automobile, що спеціалізується на створенні всюдихідних мінівенів на базі Volkswagen Transporter, пропонує посилити офф-роад можливості Duster. Для цього кросоверу збільшують кліренс на 30 міліметрів, а також обладнують новими дисками з агресивною позашляховою гумою Cooper розмірністю 235/70 R16. На дверцяті багажника встановлюється запаска (дверні петлі посилені), передню і задню осі посилюють розпорками, захищають кузов “кенгурятником”, встановлюють додаткове освітлення на даху і замінюють вихлопну систему. Такий Duster Terranger можна придбати прямо в дилерських центрах Dacia в Німеччині.

Фото: Dacia Duster Darkster від ELIA / ELIA

Ще одне німецьке ательє – ELIA, свій проект назвала Darkster. Пакет тюнінгу вартістю майже 7000 євро, включає чорну матову фарбу кузова, нові дзеркала, дверні ручки, обвіс, решітку радіатора, світлодіодні протитуманні фари і задні ліхтарі, чотириствольний вихлоп і стильні 18-дюймові диски. Всередині такий “Темний Дастер” оздоблюється шкірою, а потужність рідного мотора дещо піднімається за допогою нової випускної системи і перепрограмованого ЕБУ двигуна. Німецькі тюнери мають аксесуари і для нового “Дастера”.

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Фото: Duster Admirable від LZParts / LZParts

Комплект тюнінгу під назвою Admirable від німецького ательє LZParts обіцяє не лише підкреслити позашляхові можливості машини, а й зробити її комфортнішою та помітнішою. Додаткові 3 сантиметри кліренсу, новий обвіс, світлодіодні фари й ліхтарі, фаркоп та 16-дюймові колеса з “зубастими” шинами забезпечать Duster покращену прохідність. Виклавши більше грошей, замовник може отримати кросовер на 20-дюймових дисках з низькопрофільною гумою та мультимедійну систему з парою моніторів на підголовниках крісел та сабвуфером на місці запаски. Комплект також включає перфоровані гальмівні диски для передньої, хоча ззаду залишаються “барабани”.

Фото: Dacia Duster від Delta4x4 / Delta4x4

Тюнери компанії Delta4x4 з Німеччини представили комплект для нового Dacia Duster зі збільшеним на 30 мм дорожнім просвітом, 16-дюймовими колесами з грязьовими шинами BF Goodrich All Terrain K02, зашищеним дном, електролебідкою, блоком додаткового освітлення PIAA і захисною дугою переднього бампера з нержавіючої сталі.

Фото: Dacia Duster на гусеничному ходу від ACF Track / ACF Track

Справжній всюдихід зробила з “Дастера” румунська фірма ACF Track, яка запропонувала для кросовера комплект гусеничних траків, що замінюють колеса. Вартість комплекту конверсії від ACF Track можна порівняти з ціною самого автомобіля – близько $13 000.

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Фото: Renault DCross / Renault

Тюнери з Бразилії були одними з перших, хто доклав руку до модифікації Duster. Бразилійський шоу-кар виділяється двоколірним забарвленням кузова, захисними накладками на пороги і новими бамперами, а також специфічним оздобленням лицьової частини машини з новою радіаторною решіткою та світлодіодною оптикою. Крім того кросовер отримав нові колеса, пластикові накладки на задні вікна і рейлінги на даху, де з’явився короб для розміщення запаски.

Фото: тюнінг Renault Duster від DC Design / DC Design

Аби надати своєму Duster такого вигляду, знадобиться щонайменше 5 тисяч євро. За ці гроші індійська тюнінг-студія DC Design замінить обвіс, радіаторну решітку і оптику кросовера деталями власної розробки, встановить нові колісні диски та повністю переобладнає салон, обшивши його шкірою, додавши гарну акустичну систему, оздоблення з деревини, пару екранів та крісло-шезлонг.

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Фото: тюнінг-проект на базі Duster / Renault

Простенький Duster ніколи не претендував на епітет розкішний, однак саме цей автомобіль став базою для створення лімузина. Проект був створений у Румунії студентами технічного вузу. Вони “врізали” додаткові півтора метри простору між передніми і задніми дверцятами. Всередині є усі атрибути лімузина: чотири окремих крісла з регулюваннями, монітори, перегородка, що відділяє пасажирів від водія, столики, “телевізори” та панорамний дах. При цьому під капотом залишився скромний бензиновий мотор 1.6 потужністю у 105 к.с.

Фото: бойовий Renault Duster Dakar / Renault Sport

У справжньому бойовому боліді для ралі “Дакар” мало що залишилось від серійного Duster, та й замовити собі такий тюнінг може далеко не кожен охочий. Авторами проекту виступили спеціалісти заводського підрозділу Renault Sport. Ралійний Duster обладнаний 5-літровим V8 від Nissan, який розвиває 390 к.с. і розташовується в межах колісної бази. Також болід має легкий посилений кузов, ліфтовану посилену підвіску та 26-дюймові колеса. До речі, для нового покоління моделі Renault запропонувала пакет стайлінгу під назвою Dakar.

Фото: Duster No Limit / Renault Sport

Якщо цього замало – існує ще спортивніший та потужніший Duster під назвою No Limit, створений спільно Tork Engineering, Sodemo і Renault Sport для знаменитого змагання з підйому на гору Пайкс-Пік. Щоправда, від серійної машини тут залишились хіба що фари. Чого вартий лише двигун – VR38DETT від Nissan GT-R, прокачаний до 850+ кінських сил!

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