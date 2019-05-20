Американський підрозділ Volkswagen влаштував собі цілий фестиваль тюнінгу, який пройде у кількох містах США.

Ціла лінійка модифікаованих Volkswagen будла представлена на автошоу SOWO: The European Experience. Вони репрезентують европейський стиль тюнінгу у США.

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Volkswagen представив на заході під назвою SOWO 2019 (від Southern Wörthersee – тюнінг-шоу в австрійському місті Воьортерзе) останні моделі Golf GTI, Golf R, крос-універсал Golf Alltrack Combi, спорт-седан Jetta GLI, купеподібний Arteon, а також Tiguan та Atlas в унікальному виконанні.

Кожен автомобіль має зовнішні й технічні модифікації, а також особливе ім’я. Тюнінг, виконаний у типовому євро-стилі, презентують жителям США в ході туру The European Experience. Отже, знайомтесь:

Golf Alltrack Combi Concept



Golf GTI Rabbit Confetti Concept

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Jetta GLI Super Touring Concept



Arteon R-Line SEMA Concept



Tiguan Adventure Concept

Atlas Basecamp Concept



Golf R Spektrum Concept

Оригінальний фестиваль тюнінгу Wörthersee в одноіменному австрійському містечку цього року відбудеться з 29 травня по 1 червня. Там можна буде побачити величезну кількість модифікованих автомобілів від Volkswagen Group і не тільки.

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