Назву цього заходу можна перекласти як "культ Porsche з повітряним охолодженням".

Фестиваль Luftgekühlt проводиться у Лос-Анджелесі вже вшосте і цього разу зібрав найбільшу експозицію Porsche усіх часів і видів – від перших спорткарів марки і Ле-Манівських болідів до найсучасніших машин.

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Звісно, не всі автомобілі-учасники Luftgekühlt – з повітряним охолодженням, але це не псує загального враження. Цього разу зустріч фанів Porsche проходила на території Universal Studios. На фото можна впізнати вуличні декорації до багатьох відомих фільмів, а поміж них розмістилось більше трьох сотень машин.

Завдяки одному з 6000 шанувальників Porsche – Курту Бредлі з порталу Jalopnik та його фотографіям, ми також маємо змогу здійснити віртуальний тур по Luftgekühlt 2019.

Фото: фестиваль Porsche Luftgekühlt / Kurt Bradley, Jalopnik

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