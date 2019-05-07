Шанс для фанатів придбати собі рідкісний чи й абсолютно унікальний VW.

Колекція приватного музею Volkyland у Пуерто-Ріко є одним з найбільших зібрань класичних Volkswagen з повітряним охолодженням двигуна. Доктор Норман Гонсалес збирав її 60 років, а зараз абсолютно усі машини виставлені на продаж.

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Колекція включає чимало цікавих машин, в тому числі старі “Жуки” усіх різновидів, новий “Жук” з двигуном від старого, рідкісні автобуси, справжні “Кубельвагени”, купе Ghia, рідкісні бразильські Puma, Fridolin та багато інших моделей.

Фото: експонати музею Volkyland, виставлені на продаж / Оldbug

Пуерто-Ріко є частиною США, тому американці не матимуть проблем з реєстрацією автомобілів. А закордонним покупцям допоможе з паперами експерт сайту Oldbug, на якому і продаються усі автомобілі з колекції.



Ознайомитись з зібранням Volkyland можна за цим посиланням.

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