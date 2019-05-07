Шанс для фанатов приобрести себе редкий ли абсолютно уникальный VW.

Коллекция частного музея Volkyland в Пуэрто-Рико является одним из крупнейших собраний классических Volkswagen с воздушным охлаждением двигателя. Доктор Норман Гонсалес собирал ее 60 лет, а сейчас абсолютно все машины выставлены на продажу.

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Коллекция включает немало интересных машин, в том числе старые "Жуки" всех разновидностей, новый “Жук” с двигателем от старого, редкие автобусы, настоящие "Кубельвагены", купе Ghia, редкие бразильские Puma, Fridolin и многие другие модели.

Фото: экспонаты музея Volkyland, выставленные на продажу / Оldbug

Пуэрто-Рико является частью США, поэтому у американцев не будет проблем с регистрацией автомобилей. А зарубежным покупателям поможет с бумагами эксперт-сайта Oldbug, на котором и продаются все автомобили из коллекции.

Ознакомиться с собранием Volkyland можно по этой ссылке.

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