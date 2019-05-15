В Києві відкрився музей легендарної марки Harley-Davidson. Серед його експонатів - унікальні мотоцикли Harley-Davidson, що ілюструють історію марки і різні етапи її розвитку. Всього в колекції - 20 експонатів, багато з яких є унікальними і існують в єдиному екземплярі.

Творцеві музею вдалося зібрати найбільшу в Європі колекцію малокубатурних мотоциклів і моторолерів, які деякий час продавалися під брендом H-D в період володіння американським концерном італійським виробником Aermacchi.

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Є в експозиції і легендарний Harley-Davidson WLA 1942 року випуску - наймасовіший армійський мотоцикл, який поставлявся в Червону Армію по ленд-лізу. Армійську тематику продовжує і вже сучасний мотоцикл Harley-Davisdon MT 350, який випускався американською компанією для армії Великобританії.

"Перлиною" колекції по-праву є Harley-Davidson X8A SINGLE 1912 року. Крім самих мотоциклів в музеї представлено багато артефактів, так чи інакше пов'язаних з історією Harley-Davidson і мотокультури України.

Музей Harley-Davidson став першим приватним технічним музеєм, що відкрився в Києві за довгі роки і, безумовно, заслуговує на увагу. Музей знаходиться за адресою: Київ, вул. Серпнева, 21/1