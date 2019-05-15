В Киеве открылся музей легендарной марки Harley-Davidson. Среди его экспонатов – уникальные мотоциклы Harley-Davidson, иллюстрирующие историю марки и разные этапы ее развития. Всего в коллекции – 20 экспонатов, многие из которых являются уникальными и существуют в единственном экземпляре.

Создателю музея удалось собрать крупнейшую в Европе коллекцию малокубатурных мотоциклов и мотороллеров, которые некоторое время продавались под брендом H-D в период владения американским концерном итальянским производителем Aermacchi.

Читайте также: Украинец создал авто на водороде за $400: видео

Есть в экспозиции и легендарный Harley-Davidson WLA 1942 года выпуска – самый массовый армейский мотоцикл, который поставлялся в Красную Армию по ленд-лизу. Армейскую тематику продолжает и уже современный мотоцикл Harley-Davisdon MT 350, который выпускался американской компанией для армии Великобритании.

"Жемчужиной" коллекции по праву является Harley-Davidson X8A SINGLE 1912 года. Кроме самих мотоциклов в музее представлено множество артефактов, так или иначе связанных с историей Harley-Davidson и мотокультуры Украины.

Музей Harley-Davidson стал первым частным техническим музеем, открывшимся в Киеве за долгие годы и, безусловно, заслуживающим внимания. Музей находится по адресу: Киев, ул. Августовская, 21/1